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Генштаб: ЗСУ відбили 10 атак Росії біля Мар’їнки протягом доби

Наслідки бойових дій у Мар’їнці, травень 2023 року

Протягом доби на фронті відбулося 15 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України увечері 19 вересня

«Сьогодні російська федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні ударними БпЛА типу Shahed-136/131. За уточненою інформацією протиповітряною обороню було знищено 28 із 31 «шахедів» по маршруту слідування у південних, центральних та західних областях України», – зазначає командування.

Загалом протягом доби російська армія завдала дев’ять ракетних та 67 авіаційних ударів по українських позиціях та населених пунктах, а також здійснили 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

«На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку противника в районі західніше Ягідного Донецької області. Ворог намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, успіху не мав. На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили 10 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області», – йдеться в зведенні.

Крім того, Сили оборони відбили російську атаку поблизу Роботиного на Запоріжжі. Штаб також повідомляє про продовження наступальної операції на Мелітопольському напрямку та штурмові дії на Бахмутському напрямку.

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Генштаб заявляє, що російські військові примусово проживають разом з цивільними мешканцями, «використовуючи мирних жителів як живий щит»:

«У населеному пункті Токмак Запорізької області військовослужбовців російських окупаційних військ масово розселяють до цивільних людей похилого віку в їхні помешкання. Крім того, окупанти грабують квартири та будинки громадян України».

Штаб звітує про 16 ударів по місцях зосередження російського особового складу та техніки й ще два – по зенітно-ракетним комплексам РФ. Також ракетні війська завдали ударів по 14 російських військових цілях.

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