Сили оборони України уразили російський полігон «Кальміуське» на Донеччині – Генштаб

Сили оборони України уразили загальновійськовий полігон сил РФ «Кальміуське» на Донеччині, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

«10 липня та в ніч на 11 липня в рамках зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових цілей противника», – кажуть військові.

За даними командування, уражено загальновійськовий полігон «Кальміуське» у районі Докучаєвська Донецької області: «ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються».

«Окрім того, уражено пункти управління дронами противника у районах Крисанового Бєлгородської області РФ та Першотравневого Запорізької області. Також уражено райони зосередження живої сили противника у Горлівці Донецької області та Карижі Курської області РФ», – кажуть у ЗСУ.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також в окупованих регіонах України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».