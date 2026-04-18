Командування: на фронті від початку доби відбулось понад 50 бойових зіткнення

На фронті від початку доби відбулось 54 бойових зіткнення Сил оборони з російськими військовими, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

«На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два бойових зіткнення, ворог здійснив 44 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, один з яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська», – йдеться у новому зведенні.

У Генштабі уточнили, що на Лиманському напрямку з початку доби відбулося чотири російських штурми у бік Ставків та Лимана. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

«На Слов’янському напрямку з початку доби ворог провів дві атаки на позиції Сил оборони у районі Ямполя. На Краматорському напрямку ворог двічі атакував позиції Сил оборони в районі населеного пункту Никифорівка», – зазначили у ЗСУ.

Водночас за даними командування, на Покровському напрямку з початку доби окупанти 13 разів намагалися потіснити ЗСУ із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке, Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають дотепер.

«На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали дев’ять ворожих атак у бік населених пунктів Святопетрівка, Староукраїнка, Залізничне, Оленокостянтинівка та в районі населених пунктів Варварівка, Прилуки, Цвіткове. Один бій триває. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Воздвижівка, Ніженка, Зірниця, Верхня Терса, Чарівне, Любицьке», – йдеться у зведенні.

15 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія зі зміною погоди активізувала наступальні дії та проводить їх практично по всій лінії фронту завдовжки 1200 кілометрів. Найгарячішими напрямками протягом березня були, за його даними, Олександрівський, Покровський, Костянтинівський і Лиманський.