СБУ повідомляє про ураження трьох кораблів у Криму

Служба безпеки України уразила низку об’єктів у окупованому Криму, заявляє пресслужба відомства 18 квітня.

Зокрема, за повідомленням, Центр спецоперацій «Альфа» служби провів «комплексну операцію» на півострові, під час якої уражено три військових кораблі РФ:

великий десантний корабель військово-морського флоту Росії «Ямал»

великий десантний корабель ВМФ РФ «Азов»

військовий корабель невстановленого типу

Крім того, СБУ має дані про ймовірне ураження протидиверсійного катера проєкту 21980 «Грачонок».

Також відомство заявляє, що його безпілотники пошкодили блок антен комунікаційної системи «Дельфін», РЛС МР-10М1 «Мис-М1», резервуари з паливом на нафтобазі «Югторсан».

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження. Російське командування не повідомляло про удари по кораблях.

Міноборони Росії звітувало про збиття 258 українських дронів протягом ночі на 18 квітня над Астраханскою, Бєлгородською, Брянскою, Волгоградскою, Воронезькою, Курскою, Ленинградскою, Новгородською, Псковською, Ростовською, Самарською, Саратовською, Смоленською, Тамбовською, Ульяновською областями, Краснодарський краєм, окупованим Кримом, Азовському й Чорному морями.

З 2022 року територію окупованого РФ Кримського півострова практично щодня атакують безпілотники та ракети. У більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджує попадання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.



