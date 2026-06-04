За минулу добу на фронті відбулось майже 280 бойових зіткнень – командування

За минулу добу 3 червня на фронті відбулось 279 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими військовими, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках сталося два боєзіткнення. Росія завдала двох авіаударів із застосуванням п’яти керованих авіабомб, а також здійснив 66 обстрілів, зокрема два – із РСЗВ.

«На Південно-Слобожанському напрямку росіяни 11 разів штурмували поблизу Стариці, Лимана, Вільчі, Ізбицького та Охрімівки. На Куп’янському напрямку захисники України зупинили чотири ворожі атаки поблизу Новоплатонівки, Подолів та Куп’янська», – йдеться у ранковому зведенні.

За даними командування, на Лиманському напрямку українські військові відбили 21 спробу армії РФ просунутися неподалік Дерилового, Дробишевого, Ставків, Лимана, Озерного, Новоселівки та Ямполя.

«На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 19 спроб росіян просунутися в районах Рай-Олександрівки, Калеників, Різниківки, Кривої Луки та Закітного. На Краматорському напрямку захисники України зупинили одну російську атаку в районі Привілля», – кажуть у Генштабі.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 43 штурмові дії російської армії в районах Вільного, Кучерового Яру, Котлиного, Сергіївки, Василівки, Родинського, Гришиного, Покровська, Новомиколаївки, Новопавлівки та Удачного.

На Гуляйпільському напрямку сталося 37 російських атак у районах Прилук, Добропілля, Цвіткового, Солодкого, Воздвижівки, Залізничного, Оленокостянтинівки, Варварівки, Гуляйпільського, Староукраїнки, Затишшя та Чарівного.

За оцінкою ISW, з грудня 2025-го по травень 2026 року російська армія загалом отримала контроль над 40,64 квадратними кілометрами в Україні й втратила 281,1 квадратних кілометра.

21 травня міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування сил РФ і поступово перехоплювати ініціативу на фронті завдяки роботі українських військових й іншим чинникам, серед яких вимкнення для агресора Starlink і нарощування дронових ударів середньої дальності (middle strike).

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 25 травня заявив, що Україна зараз має сильніші позиції на фронті.



