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Українські військові відбили 35 атак сил РФ на 4 напрямках – Генштаб

Українські військовослужбовці ведуть вогонь із зенітної установки С60 по російських позиціях під Бахмутом. 20 березня 2023 року

Українські військові за добу 8 квітня відбили щонайменше 35 атак російських сил на чотирьох напрямках на сході України, повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

«Протягом доби противник завдав два ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив понад 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбито більш як 35 атак противника», – йдеться в повідомленні.

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Походження назви села не зовсім відоме. Та українських військових, які зараз перебувають в окопах поблизу Нью-Йорка, більше турбує те, щоб стримати армію РФ, позаяк бої за Бахмут точаться зовсім поруч.

У Генштабі додали, що загарбники продовжують зазнавати «значних втрат» і для їх поповнення керівництво збройних сил Росії вирішило провести 29 квітня дострокові випуски з вищих військових навчальних закладів у Москві, Санкт-Петербурзі, Костромі, Пензі, Омську, Тюмені, Казані, Новосибірську, Вольську і Благовєщенську.

«При цьому, випуски з ВВНЗ, що готують спеціалістів для військових частин ракетних військ стратегічного призначення, повітряно-космічних сил та військово-морських сил збройних сил РФ, проводитимуть відповідно до запланованих раніше графіків», – йдеться в повідомленні.

Росія останнім часом не називає даних про свої втрати. За даними Генштабу ЗСУ, вони перевищують 177 тисяч осіб.

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