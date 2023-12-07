Генштаб повідомив про 56 бойових зіткнень на фронті за добу

На фронті протягом доби відбулося 56 бойових зіткнень, повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

«Ворог завдав три ракетні і 39 авіаційних ударів, здійснив 27 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку українські військові відбили п’ять атак російських сил у районі Синьківки Харківської області, а на Лиманському напрямку сили оборони відбили всі атаки військ РФ, які намагалися витіснити українські підрозділи із займаних рубежів у районі населеного пункту Терни Донецької області.

«На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 19 атак противника в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки й Андріївки Донецької області. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак ворога в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Тоненького, Первомайського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ… На Мар’їнському напрямку, сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки і Новомихайлівки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 5 атак на позиції наших захисників», – йдеться у зведенні.

На Шахтарському напрямку, за даними командування, загарбники наступальних дій не вели, а на Запорізькому напрямку сили оборони відбили шість атак: у районах західніше від Вербового і Роботиного Запорізької області.

«Сили оборони України надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження по позиціях російських окупантів», – йдеться в повідомленні.

Американський Інститут вивчення війни у звіті за 6 грудня із посиланням на російських військових блогерів заявив про те, що українські війська продовжили наземні операції на східному березі Херсонської області.

Повідомляється, що штурмові групи ЗСУ кілька разів намагалися просунутися на південь від Кринок і зміцнили плацдарм на південний схід від населеного пункту. Також так звані російські воєнкори стверджують, що ЗСУ продовжують зміцнювати своє угруповання у самих Кринках.

У звіті інституту йдеться також про те, що українські сили утримують позиції біля Антонівського мосту і біля Козачих Таборів й ефективно контролюють лісові масиви, острови і берегову лінію вздовж річки Конка. Таку інформацію в Інституті також подають, спираючись на російських журналістів.

Водночас російські війська трохи просунулися у промзоні Авдіївки, повідомив DeepState. Українські війська контратакували під Авдіївкою і підтвердили наступ.