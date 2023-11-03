У Тернопільській області зафіксували випадок гепатиту А – ОВА

У Тернопільській області підтвердили випадок вірусного гепатиту А, повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш.

«За інформацією Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, сьогодні у жительки однієї з громад Тернопільщини лабораторно підтверджено вірусний гепатит А. Триває епідеміологічне розслідування, проводяться відбори біоматеріалу контактних осіб та із зовнішнього середовища», – написав він у телеграмі 3 листопада.

За словами голови ОВА, пацієнтку шпиталізували в інфекційне відділення однієї з лікарень Тернопільщини.

31 жовтня на Вінниччині на рівні області оголосили надзвичайну ситуацію через спалах гепатиту А. Про спалах захворювання в регіоні стало відомо 24 жовтня.

Крім того, напередодні в коментарі Суспільному заступниця генерального директора Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні Наталія Дьоміна повідомила, що в медзакладі станом на 1 листопада перебувають семеро людей із гепатитом A – четверо дорослих і троє дітей.



Як розповіла Суспільному заступниця генерального директора Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяна Джус, від початку 2023 року в області 12 людей перехворіли на гепатит A. За її словами, це – періодичні випадки.

Гепатит А – захворювання печінки, спричинене вірусом. Передається через недотримання санітарних норм. За даними Всесвітньої організації здоров'я майже всі люди, уражені гепатитом А, повністю одужують, і у них формується пожиттєвий імунітет до хвороби, але літні люди перебувають у зоні ризику розвитку тяжкої форми цього захворювання.