Агресія Росії в Чорному морі: віце-спікер парламенту вилітає в Берлін 

Перший заступник голови Верховної Ради України, уповноважена президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко заявила, що незапланований візит до Німеччини у зв’язку з агресіє Росії в Чорному морі.

«Зранку відлітаю в Берлін . Разом з Ганною Гопко зробимо все, що в наших силах, аби мобілізувати наших партнерів й вимагатимемо жорсткої реакції на відкриту і нахабну військову агресію РФ проти України і загострення в Азові», - повідомила вона.

Віце-спікер також додала, що разом з нею в Берлін на перемовини поїде голова парламентського комітету ВР у закордонних справах Ганна Гопко.

Напруга в Азовському морі та Керченській протоці небезпечно зросла після ранкового інциденту 25 листопада між російськими та українськими військово-морськими човнами, коли українські човни намагалися пройти через Керченську протоку.

Європейський союз закликав Україну та Росію до стриманості для деескалації напруження в Керченській протоці, а від росіян вимагає відновлення свободи руху в Азовському морі.

У Росії заявили про «провокацію Києва» після нападу російських військових і прикордонників на три українські кораблі і захоплення їх із застосуванням вогню на ураження, внаслідок чого були поранені, за даними на цей час, шість українських військових моряків.