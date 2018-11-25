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25 Листопад 2018, Київ 23:59
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Агресія Росії в Чорному морі: віце-спікер парламенту вилітає в Берлін 

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Перший заступник голови Верховної Ради України, уповноважена президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко заявила, що незапланований візит до Німеччини у зв’язку з агресіє Росії в Чорному морі.

«Зранку відлітаю в Берлін . Разом з Ганною Гопко зробимо все, що в наших силах, аби мобілізувати наших партнерів й вимагатимемо жорсткої реакції на відкриту і нахабну військову агресію РФ проти України і загострення в Азові», - повідомила вона.

Віце-спікер також додала, що разом з нею в Берлін на перемовини поїде голова парламентського комітету ВР у закордонних справах Ганна Гопко.

Напруга в Азовському морі та Керченській протоці небезпечно зросла після ранкового інциденту 25 листопада між російськими та українськими військово-морськими човнами, коли українські човни намагалися пройти через Керченську протоку.

Європейський союз закликав Україну та Росію до стриманості для деескалації напруження в Керченській протоці, а від росіян вимагає відновлення свободи руху в Азовському морі.

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У Росії заявили про «провокацію Києва» після нападу російських військових і прикордонників на три українські кораблі і захоплення їх із застосуванням вогню на ураження, внаслідок чого були поранені, за даними на цей час, шість українських військових моряків.

Російське судно таранить українське в Чорному морі – відео
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Російське судно таранить українське в Чорному морі – відео

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