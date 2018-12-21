Україна пропонує Росії й бойовикам провести обмін утримуваними людьми 5 січня – Геращенко

Україна пропонує Росії й підтримуваним нею бойовикам провести обмін утримуваними громадянами 5 січня 2019 року, повідомила віце-спікер Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко у Facebook.

Вона зазначила, що через відмову Росії й ОРДЛО зірвалося запропоноване українською стороною звільнення заручників на 27 грудня.

За її словами, Україна готова передати Росії 22 її громадян, затриманих і засуджених в Україні (раніше було 23, однак один із в'язнів помер у колонії).

«Ми пропонуємо провести звільнення утримуваних в форматі «22-22» і «72-19» 5 січня 2019 року, аби 150 людей зустрічали Різдво вдома», – зазначила Геращенко.

Україна пропонує ОБСЄ провести 27 грудня засідання ТКГ у режимі відеоконференції.

Станом на кінець січня в СБУ повідомляли, що в заручниках на непідконтрольних уряду територіях Донбасу перебувають 108 людей, 402 людини вважалися зниклими безвісти, десятки – утримують у Росії. У листопаді російські силовики захопили поблизу Керченської протоки три українських кораблі і 24 членів їхніх екіпажів. Влада України визнала захоплених моряків військовополоненими.