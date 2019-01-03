Семенченко поїхав до Грузії з диппаспортом незаконно – Геращенко

Народний депутат України Семен Семенченко (фракція «Самопоміч») поїхав до Грузії з дипломатичним паспортом із порушенням правил, бо поїздка не була відрядженням, заявила народна депутатка (фракція «Блоку Петра Порошенка»), перша заступниця голови Верховної Ради України Ірина Геращенко з посиланням на листа про це від голови парламенту Андрія Парубія.

Як написала вона у фейсбуці, з офіційної інформації в листі видно, що Семенченко не інформував про своє відрядження секретаріат Верховної Ради, а парламент узагалі не направляв його ні в яке відрядження до Грузії.

При цьому Геращенко нагадала, що правила використання дипломатичного паспорта дозволяють брати цей документ лише в офіційні відрядження, а не у приватні поїздки.

«Звертаюся до колег-народних депутатів: у приватні поїздки в Чехію, Грузію та інші країни беріть, будь ласка, звичайний закордонний біометричний паспорт. Бо ж є безвізовий режим, хоч проти нього інтригували саме ті депутати, які й досі в приватних цілях використовують дипломатичні паспорти. Всі ці опозиціонери просили в Європі і США не давати нам «безвіз», бо ж самі давно в приватні турне брали диппаспорт. Користуйтеся перевагами «безвізу», друзі, й катайтеся світами зі звичайним паспортом. Не варто поліцейським у європейських столицях чи інших містах тикати в ніс український дипломатичний паспорт у своїх приватних поїздках, це незаконно і нечесно», – заявила Ірина Геращенко.

Як мовиться в листі-відповіді Парубія на депутатський запит Геращенко, що його вона опублікувала, Семенченко не звертався до спікера для оформлення відрядження до Грузії у грудні 2018 року встановленому порядку і ніяк не інформував про наміри відвідати цю країну, відтак апарат Верховної Ради не оформлював йому закордонне відрядження як народному депутатові відповідно до встановленого законом порядку.

Відповідно до правил використання дипломатичного паспорта, на який мають право, зокрема, народні депутати України, такий паспорт має зберігатися в Міністерстві закордонних справ і видаватися на руки депутатам тільки на час офіційних поїздок за кордон від парламенту, після чого їх треба знову повертати на зберігання до МЗС. На практиці цей порядок постійно порушується.

Семенченко від кінця листопада 2018 року перебуває у Грузії, де тоді грузинські правоохоронці затримали, а потім і взяли під арешт шістьох громадян України і одного громадянина Грузії. За повідомленням Міністерства закордонних справ Грузії, в номерах двох готелів у столиці Тбілісі, де жили затримані, під час обшуків вилучили пістолети «Беретта» і Макарова, саморобну автоматичну зброю і різноманітні боєприпаси, розслідування ведеться за пунктами статті Кримінального кодексу Грузії про «незаконне придбання і зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових пристроїв». За твердженням самих обвинувачених, які є колишніми бійцями батальйону «Донбас», вони приїхали до Грузії із туристичними цілями і щоб погостювати у друзів. Зброю, як вони стверджують, їм «підкинули» під час спецоперації.

У соцмережах повідомляли, що Семенченко уник затримання саме завдяки дипломатичному паспортові. Сам депутат заявляв, що приїхав до Грузії як «звичайний іноземець», але прямо слів про дипломатичний паспорт не заперечував. Той факт, що від того часу Семенченко понад місяць не може залишити Грузію, він пояснює як «надання допомоги затриманим громадянам України». Ірина Геращенко ще 3 грудня звернулася до Андрія Парубія з закликом повідомити, чи Семен Семенченко дійсно прибув до Грузії з дипломатичним паспортом, порушуючи правила користування ним.