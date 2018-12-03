Затримання українців у Грузії: що відомо на цей момент?

2 грудня в столиці Грузії Тбілісі поліція затримала шістьох українців та одного грузина. Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомляє, що в номерах двох готелів, де жили затримані, вилучили пістолети «Беретта» й Макарова, саморобну автоматичну зброю і різноманітні боєприпаси. Щодо них відкрили кримінальне провадження. Водночас, народний депутат Семен Семенченко заявив, що все це провокація, покликана дискредитувати опозицію.

У Тбілісі поліція затримала шістьох українців та одного грузина. Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомляє, що в номерах двох готелів, де жили затримані, вилучили пістолети «Беретта» й Макарова, саморобну автоматичну зброю та різноманітні боєприпаси.

Тепер щодо них йде кримінальне розслідування за статтею про «незаконне придбання і зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових пристроїв». Окрім того, слідство прагне встановити конкретні цілі прибуття заарештованих до Грузії.

Радник президента України Юрій Бірюков повідомив, що серед затриманих був народний депутат України від «Самопомочі» Семен Семенченко, «який в останній момент утік».

​Блогер Андрій Дзиндзя написав, що депутатові вдалося уникнути затримання через «наявність дипломатичного паспорта».

Він також заявив, що соратники Семенченка, яких затримали, повинні були вчинити переворот у Грузії.

Натомість, сам Семенченко в коментарі Радіо Свобода заперечив це і сказав, що «вороги і негідники, які називають себе державними начальниками, просто брешуть українському народу».

Чому українці опинилися в Грузії?

У повідомленні МВС Грузії наведені ініціали затриманих таким чином: громадяни України О. Н., Р. М., Д. К., І. К., І. О., С. К. і громадянин Грузії Л. Ч. При цьому грузинський ініціал І. може означати також Ю, Я чи Є, які грузинською передаються як «Іу», «Іа» чи «Іе».

Дзиндзя назвав імена восьми затриманих. Серед них Ігор Орленко, Юрій Коростельов, Роланд Мелія, Лука Чхетія. Вони всі бійці батальйону «Донбас», колишнім командиром якого був нинішній народний депутат Семен Семенченко.

Семенченко заявив, що в Грузії його ніхто не затримував та звинувачень не висував.

Водночас він підтвердив, що був в цей час в країні і зустрічався там із затриманими українцями.

Мета мого приїзду – проконтролювати законність виборів, тому що в нас через 5 місяців вибори, і всі порушення і фальсифікації в нас будуть такими ж

За його словами, він приїхав в Грузію 28 листопада, як офіційний спостерігач на виборах.

«Мета мого приїзду – проконтролювати законність виборів, тому що в нас через 5 місяців вибори, і всі порушення і фальсифікації в нас будуть такими ж, і їх потрібно знати заздалегідь», – сказав Семенченко.

Пізніше, до нього приєдналась дружина, приїхали в Грузію і українці, яких згодом затримали.

Дружина одного із затриманих Ольга Коростельова пояснила Радіо Свобода, що вони туди відправилася, щоб зустрітися з друзями і подивитися на країну.

​«Ми балакали багато про те, що хочеться подивиться своїми очима, що там Саакашвілі набудував. Вони поїхали. Зібрались якось так. І Роланд хотів до батька на могилу поїхати, з «13» побачитися (позивний Тенгуза Тетруашвілі, – ред.), давно не бачилися. Якось так воно все в кучу. Зібрались і поїхали», – розповідає вона.

У понеділок всі планували повернутися назад.

Ольга Коростельова також підтвердила слова Семенченка про те, що він приїхав в Грузію раніше і мав інші плани.

Лука Чхетія приїхав в Грузію для того, щоб побачитися з рідними, розповідає його сестра.

«Він приїхав, щоб порадувати маму, зробити сюрприз, тому що давно не бачилися. І покататися по Грузії», – зазначила вона.

Хоча Семенченко припускає, що Чхетія, можливо, й хотів долучитися до мітингу в Тбілісі.

Як відбулося затримання?

За словами Семенченка, він багато часу проводив із затриманими українцями під час візиту в Тбілісі. Вони разом «ходили в гості до грузинських друзів».

За кілька днів до арешту народний депутат помітив стеження. За словами Семенченка, це був чоловік із навушниками. Він припускав, що стежили за ними у зв’язку з виборами, щоб переконатися, що вони нічого не порушували.

Зранку мене будить Лука Чхетія і каже: «Мене заарештували». Пістолет у нього знайшли

«Напередодні (арешту – ред.) ми сиділи в центрі міста в кафе. Ми (Семенченко з дружиною, – ред.) пішли в свій готель, вони в свій. Зранку мене будить Лука Чхетія і каже: «Мене заарештували». Пістолет у нього знайшли», – розповідає Семенченко.

Всі інші українці не виходили на зв’язок.

Керівник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич повідомив, що після затримання українцям призначили адвокатів. Він наголосив, що їхні права не порушуються.

Семенченко розповідає, що домовився з адвокатами, і вони поїхали в МВС. Там й дізналися, що в кожного із затриманих «щось» знайшли.

«В одного пістолет, в іншого автоматні патрони без автомата, ще в одного саморобну зброю… Вони прилетіли (в Грузію, – ред.) на літаку, яка зброя?» – зазначає Семенченко.

Самі арештовані стверджують, що їм ці знахідки підкинули.

Які плани в адвокатів?

Незабаром має бути суд, на якому адвокати планують заявити клопотання, щоб провести експертизу на наявність відбитків пальців українців на знайденій зброї.

Цю зброю хлопці бачили вперше. Зараз добивається адвокат, щоб зробили експертизу по виявленню відбитків пальців. Ми знаємо точно, що там їхніх відбитків немає

«Цю зброю хлопці бачили вперше. Зараз добивається адвокат, щоб зробили експертизу по виявленню відбитків пальців. Ми знаємо точно, що там їхніх відбитків немає. Але від того, коли проведуть цю експертизу, багато залежить. Якби цю експертизу провели б якомога скоріше, то їх би просто відпустили і все. Але тут повинен консул сказати своє слово. Він має допомогти цій експертизі відбутися якомога скоріше», – заявляє Коростельова.

Вона також нарікає на те, що представники влади після того, що сталося, навіть не намагалися з нею зв'язатися.

Семенченко заявив, що вся ця ситуація – це спланована провокація, щоб дискредитувати опозицію.

Я переконаний, що зброю підкинула поліція. В мене є кілька версій

«Я переконаний, що зброю підкинула поліція. В мене є кілька версій. Грузинська і українська влада співпрацюють і намагаються налякати та залякати грузинського виборця, що українські бійці прибудуть до Грузії з жахливими цілями. Ці люди, заарештовані в Тбілісі є опозицією в Україні і протестують проти корупції», – заявив Семенченко.

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко звернулася до спікера Верховної Ради Андрія Парубія з вимогою перевірити інформацію про те, що Семенченко порушив правила користування дипломатичним паспортом і поїхав із ним у Грузію.

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