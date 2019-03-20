Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
21 Березень 2019, Київ 00:10
Новини | Політика

Звання Герой України присвоїли старшому сержанту Конопльову посмертно та підполковнику Вінніку

Президент України присвоїв знання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» підполковнику Івану Вінніку (л)

Дивитись коментарі

Президент України Петро Порошенко присвоїв старшому сержанту Андрію Конопльову посмертно та підполковнику Івану Вінніку звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка», повідомила Адміністрація президента.

Глава держави зазначив, що в січні 2015 року під час оборони взводного опорного пункту у районі населеного пункту Нікішино Андрій Конопльов першим виявив наступ бойовиків, попередив військових і вступив у бій, особисто знищивши два танки противника. Нагороду отримала його дружина Галина Конопльова.

Галина Конопльова отримує нагороду, присвоєну посмертно її чоловіку Андрію Конопльову
Галина Конопльова отримує нагороду, присвоєну посмертно її чоловіку Андрію Конопльову

Іван Віннік є командиром механізованого батальйону 30-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Північ» Сухопутних військ Збройних сил України.

«За його плечима бої за Савур-Могилу, Міусинськ, Червона Поляна, Лутугіно, Білокам’янка та Щастя та інші населені пункти. Значна кількість знищеної ворожої техніки. Та головне – підполковник Віннік, а у 2014 році під Савур-Могилою тоді ще капітан Віннік, показав виняткову сміливість, вмілість, витримку та мужність у бою. Виходив з найскладніших, часом здавалося б безнадійних ситуацій», – сказав Порошенко.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG