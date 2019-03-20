Звання Герой України присвоїли старшому сержанту Конопльову посмертно та підполковнику Вінніку

Президент України Петро Порошенко присвоїв старшому сержанту Андрію Конопльову посмертно та підполковнику Івану Вінніку звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка», повідомила Адміністрація президента.

Глава держави зазначив, що в січні 2015 року під час оборони взводного опорного пункту у районі населеного пункту Нікішино Андрій Конопльов першим виявив наступ бойовиків, попередив військових і вступив у бій, особисто знищивши два танки противника. Нагороду отримала його дружина Галина Конопльова.

Іван Віннік є командиром механізованого батальйону 30-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Північ» Сухопутних військ Збройних сил України.

«За його плечима бої за Савур-Могилу, Міусинськ, Червона Поляна, Лутугіно, Білокам’янка та Щастя та інші населені пункти. Значна кількість знищеної ворожої техніки. Та головне – підполковник Віннік, а у 2014 році під Савур-Могилою тоді ще капітан Віннік, показав виняткову сміливість, вмілість, витримку та мужність у бою. Виходив з найскладніших, часом здавалося б безнадійних ситуацій», – сказав Порошенко.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.