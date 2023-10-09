У Херсоні внаслідок обстрілів РФ поранені двоє людей – прокуратура

Двоє людей поранені внаслідок обстрілів Херсона, повідомив Офіс генпрокурора України.

За даними слідства, 9 жовтня вранці російські військові обстріляли Херсон. Внаслідок влучання поблизу однієї з місцевих бібліотек поранень зазнав 55-річний охоронець закладу.

Близько 13:10 війська РФ обстріляли приміське селище. 63-річну мирну жительку госпіталізовано в стані середньої тяжкості.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 КК України).

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.