За минулу добу на Херсонщині загинула одна людина, 18 поранені – влада

Унаслідок обстрілів з боку сил РФ на Херсонщині впродовж доби 8 жовтня одна людина загинула, ще 18 були поранені, серед них – дві дитини, повідомив зранку 9 жовтня голова ОВА Олександр Прокудін.

«За минулу добу противник здійснив 53 обстріли, випустивши 288 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», АГС, танків, авіації, БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 96 снарядів. Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області; автостоянку та обʼєкт критичної інфраструктури в Херсоні; територію церкви у Херсонському районі», – вказав чиновник.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.