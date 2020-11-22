У МЗС України перевіряють інформацію про продаж плитки з кримського Херсонесу

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар повідомила, що у відомстві перевіряють інформацію про продаж плитки з музею-заповідника «Херсонес Таврійський» на сайті Аvito. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Тепер його (оголошення – ред.) там немає. Вивчаємо ситуацію. Це, на жаль, страшна «класика» окупаційного жанру, яку, в разі підтвердження, доведемо до відома міжнародних партнерів», – зазначила Джеппар.

18 листопада повідомлялося про завершення робіт з укладання плитки на території у Свято-Володимирського кафедрального собору в Херсонесі. Як стверджують в адміністрації музею, покриття не було предметом охорони: воно було демонтоване.

В цей же день на сайті Аvito з’явилося оголошення про продаж понад 1000 квадратних метрів плитки, нібито демонтованої «з місця хрещення князя Володимира». Публікацію розмітили від імені компанії «Грунт опт.рф».

Адміністрація музею-заповідника назвала це оголошення «провокацією».

«Розцінюємо це як намагання недобросовісних продавців елементарно «набити» ціну на абсолютно звичайний товар, який відношення до музею-заповіднику не має», – мовиться на сайті «Херсонесу Таврійського».

Пізніше адміністрація опублікувала лист, де компанія «Грунт опт.рф» вибачилася за розміщення цього оголошення.

У жовтні цього року генеральний директор ЮНЕСКО у своїй доповіді відзначив погіршення ситуації в окупованому Росією Криму і Севастополі.

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Раніше президент України Володимир Зеленський своїм указом включив Російський державний музей Ермітаж, «Російське географічне товариство», Інститут археології Російської академії наук та інші структури до списку санкцій, зокрема, за археологічні розкопки в анексованому Криму.

Колишній заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, виступаючи на 40-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО в Парижі, заявив, що дії Росії в Криму несуть «серйозну небезпеку» для Херсонесу та Ханського палацу.