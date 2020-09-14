Росія намагається внести кримські об’єкти до списку ЮНЕСКО від свого імені – Мінкульт

Росія намагається від свого імені внести до переліку світової спадщини ЮНЕСКО культурні об’єкти в анексованому Криму, повідомила заступниця міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко на засіданні круглого столу з розробки стратегії культурної реінтеграції Криму, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Серед останніх прикладів Фоменко навела співпрацю російської влади з представниками італійського товариства «Італія-ностра».

«Це розробка наукової тематики, яка повинна стати основою в подальшому номінаційного досьє для внесення до переліку ЮНЕКО на базі, якщо брати український еквівалент – «Торгові центри й укріплення на шляхах генуезької комерції від Середземного до Чорного моря» та комплекс об’єктів VI-VIII століть Судакської фортеці, а якщо брати російський аналог, то це «Генуезькі фортеці Криму й Чорноморсько-Азовського басейну». Тобто вони вже навіть у самій назві відображають український об’єкт і наполегливо працюють над тим, щоб ця номінація вже як транскордонна була помічена ЮНЕСКО», – стверджує чиновниця.

Читайте також: Влада Севастополя збирається будувати дорогу біля Херсонеса, внесеного у список ЮНЕСКО

4 вересня Світлана Фоменко повідомляла, що Україна має стратегію боротьби за музейні експонати, артефакти та пам’ятники, які розташовані в анексованому Криму.

Після анексії Криму Росія взяла під свою юрисдикцію всі об’єкти культурного й історичного значення, розташовані на півострові.

Київ наполягає на приналежності пам’яток українського народу і просить взяти їх під захист ЮНЕСКО.

До списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО входить заповідник «Херсонес Таврійський» в анексованому Криму. Також кандидатами на внесення в список є Ханський палац у Бахчисараї, Генуезька фортеця в Судаку, Кримська астрофізична обсерваторія, Мангуп-Кале, Ескі-Кермен і Чуфут-Кале.