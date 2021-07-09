Херсонщина: агронома судитимуть через загибель червонокнижних журавлів

Каховська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо агронома, дії якого, на думку слідства, призвели до загибелі 218 червонокнижних журавлів у заповіднику «Асканія-Нова».

Йому інкримінують порушення правил, установлених для боротьби зі шкідниками і хворобами рослин, та інших вимог законодавства про захист рослин, що спричинило тяжкі наслідки (статті 247 Кримінального кодексу України).

Слідство стверджує, що птахи загинули через застосовані агрономом у порушення правил пестициди.

«Як наслідок, від поїдання птахів зерна пшениці, обробленого відповідними пестицидами, на території біосферного заповідника загинуло 218 сірих журавлів, що занесені до Червоної книги України, чим завдано державі матеріальної шкоди на суму 3 мільйони 270 тисяч гривень», – заявили у прокуратурі.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді штрафу у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від ста двадцяти до двохсот годин, або обмеження волі на строк до двох років.