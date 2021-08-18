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Сили спецоперацій проводять навчання на Херсонщині

Нинішнім завданням було проведення контрдиверсійних заходів

На Херсонщині проходять планові тренування підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ зі складу угруповання військ, яка несе бойову службу на адмінкордоні з Кримом.

Командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв наголосив, що постійні тренування військових обумовлені наявності в регіоні критичних об’єктів інфраструктури з «високим ступенем загрози терористичних посягань». Він додав, що навчання проводять як вдень, так і вночі.

«Відпрацювання даних заходів, спрямовано на забезпечення належного рівня захисту як цивільних, так і військових об'єктів від можливих терористичних загроз. Тренування завжди відбуваються в умовах, максимально наближених до реальних, у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, а також місцевими органами державної влади та самоврядування, – наголосив командувач.

За його словами, нинішнім завданням було проведення контрдиверсійних заходів, а саме – відпрацювання механізмів виявлення та знешкодження диверсійно-розвідувальних груп, що пересуваються автотранспортом, а також знищення незаконних збройних формувань на підконтрольній Україні території.

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