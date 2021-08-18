Сили спецоперацій проводять навчання на Херсонщині

На Херсонщині проходять планові тренування підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ зі складу угруповання військ, яка несе бойову службу на адмінкордоні з Кримом.

Командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв наголосив, що постійні тренування військових обумовлені наявності в регіоні критичних об’єктів інфраструктури з «високим ступенем загрози терористичних посягань». Він додав, що навчання проводять як вдень, так і вночі.

«Відпрацювання даних заходів, спрямовано на забезпечення належного рівня захисту як цивільних, так і військових об'єктів від можливих терористичних загроз. Тренування завжди відбуваються в умовах, максимально наближених до реальних, у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, а також місцевими органами державної влади та самоврядування, – наголосив командувач.

За його словами, нинішнім завданням було проведення контрдиверсійних заходів, а саме – відпрацювання механізмів виявлення та знешкодження диверсійно-розвідувальних груп, що пересуваються автотранспортом, а також знищення незаконних збройних формувань на підконтрольній Україні території.