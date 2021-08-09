Росія почала масштабні військові навчання, зокрема і в Криму

Російська армія 9 серпня починає масштабні військові навчання, що триватимуть до 15 вересня, повідомило Міністерство оборони Росії.

Навчання пройдуть на 20 полігонах, розташованих в Астраханській і Ростовській областях, на Ставропіллі і Кубані, в Адигеї, Дагестані, Північній Осетії, Чечні, в окупованому Криму і на російських військових базах у Вірменії й сепаратистських регіонах Грузії: Абхазії і Південній Осетії.

За повідомленням, до навчань планують залучити фахівців всіх родів військ, кораблі Чорноморського і Каспійського флоту, понад 80 літаків і вертольотів.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові і в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони. Україна і Захід засуджували такі кроки Москви.

На вересень заплановані спільні російсько-білоруські військові навчання «Захід-2021». Раніше цього року Росія стягувала свої війська до кордону України, зокрема, під виглядом підготовки до цих навчань.

Україна і Захід закликали Москву відвести війська.

У Кремлі натомість казали, що Росія «переміщує війська в межах власної території на свій розсуд, і це нікого не повинно стосуватися».