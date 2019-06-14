Представник президента в уряді прокоментував рішення Конституційного суду щодо НКРЕКП

Представник президента Зеленського в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що рішення Конституційного суду щодо неконституційності окремих положень закону про Національну комісію з державного регулювання енергетики і комунальних послуг не впливає на функції самої НКРЕКП і не має ретроспективної дії.

Про це він сказав під час брифінгу в Адміністрації президента.

«Наскільки я розумію, Конституційний суд не мав на увазі сказати, що саме НКРЕКП не може створювати тарифи. Було сказано про те, що те, як він призначений, як створений, не відповідає Конституції. Цей же орган може існувати з такою ж назвою, але має бути змінена процедура його призначення і створення. Таким чином, якщо інша процедура буде, яка буде відповідати законодавству, то буде існувати цей тарифний регулятор, він може мати таку само назву. Просто мусить процедура призначення членів НКРЕКП має бути інакшою. Це можна зробити за допомогою того, що буде прийнятий новий закон і він буде передбачати іншу процедуру призначення», – припустив представник президента в уряді.

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Він зазначив, що ще не вивчив рішення КСУ повністю, однак вважає доцільним наявність у Конституції норми про органи, незалежні від виконавчої влади. Раніше КСУ визнав неконституційною саме те, що НКРЕКП має ознаки органа виконавчої влади, однак не підпорядковується Кабінету міністрів.

«Ми бачимо правильним у цій ситуації, щоб у Конституції були передбачені регулятори, які не будуть частиною виконавчої влади, а будуть регуляторами зі спеціальним статусом. Якщо це буде в Конституції передбачено, це питання буде знято», – вважає Герус.

14 червня Конституційний суд України оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними кілька положень закону про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Зокрема йшлося про статус НКРЕКП і процедуру її створення та формування. Суд дав час до кінця 2019 року на усунення суперечностей між правовою базою створення Комісії та Конституцією.