КСУ: закон про НКРЕКП повинні привести у відповідність до Конституції до кінця 2019 року

Конституційний суд оприлюднив рішення щодо закону про Національну комісію, що здійснює державне врегулювання енергетики та комунальних послуг. Як постановили судді КСУ, низка статей закону не відповідають Конституції, однак мають втратити чинність не одразу, а наприкінці 2019 року

Згідно з документом, зокрема неконституційними визнані:

Утворення незалежного від будь-якої з гілок влади колегіального органу, який має ознаки центрального органу виконавчої влади, однак не підпорядковується Кабінету міністрів

Утворення НКРЕКП президентом, що виходить за межі його повноважень

Заборону втручатися у процеси державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг органам державної влади

Процедуру призначення членів НКРЕКП (до конкурсної комісії входять зокрема представники президента України, Верховної Ради і уряду)

Підстави для дострокового припинення повноважень члена НКРЕКП

Водночас у суді визнають, що визнання неконституційними відповідних статей закону про НКРЕКП може унеможливити роботу комісії.

«КСУ визнав за потрібне відтермінувати втрату чинності відповідними положеннями Закону для приведення чинного законодавства у цій частині у відповідність до вимог Конституції України», – йдеться в документі.

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Відтак КСУ постановив, що «частина перша статті 1, пункт 2 частини першої статті 4, частина перша, абзаци перший, другий частини другої статті 5, абзаци другий, третій, четвертий, тридцять дев’ятий, сороковий частини третьої, частина шоста статті 8 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» втратять чинність 31 грудня 2019 року.

Раніше 14 червня видання «Дзеркало тижня» оприлюднило інформацію про те, що КСУ визнав неконституційним низку положень закону про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

НКРЕКП створив своїм указом тодішній президент Петро Порошенко в 2014 році. Згодом, у 2016 році, Верховна Рада ухвалила закон «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».