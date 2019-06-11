Міятович привітала рішення КСУ про неконституційність е-декларування активістів

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович привітала недавнє рішення Конституційного суду України про неконституційність електронного декларування антикорупційних громадських активістів, повідомили у її прес-службі.

«Вітаю недавнє рішення Конституційного суду України, згідно з яким обов’язкова електронна декларація активів активістами, які борються з корупцією, не є конституційною. Тепер це має бути виконане на законодавчому рівні», – сказала Міятович.

Вона зазначила, що декларування доходів держслужбовцями є виправданою практикою і тому до них «висуваються більш суворі вимоги щодо декларування активів».

«Попри це, відповідно до європейських та міжнародних стандартів, щодо неправових організацій, яким була надана державна підтримка, може бути вимога подання звітів про рахунки і огляд діяльності у визначений наглядовий орган, проте це не повинно призводити до дискримінації та неоднозначного підходу, що негативно позначиться на їхній здатності діяти», – вказала комісар Ради Європи з прав людини.

Конституційний суд України 6 червня визнав електронне декларування антикорупційних громадських активістів таким, що суперечить Конституції України.

13 червня 2018 року прес-служба Уповноваженого Верховної Ради з прав людини повідомила, що омбудсмен Людмила Денісова направила до Конституційного суду подання щодо визнання неконституційним електронного декларування для громадських активістів. Пізніше у липні минулого року таке ж подання до КСУ передали 65 народних депутатів.

Наявність норми про електронне декларування для громадських активістів неодноразово критикували в Європейському союзі і закликали владу України дотриматися обіцянки і скасувати зобов’язання для антикорупційних активістів подавати е-декларації. А США назвали цей закон «каральним».

Українська влада обіцяла змінити норму про обов’язок подавати е-декларації, проте так цього і не зробила.