КСУ оприлюднив рішення про незаконність е-декларування для антикорупційних активістів

Конституційний суд України оприлюднив 7 червня рішення, яким напередодні визнав електронне декларування антикорупційних громадських активістів таким, що суперечить Конституції України.

«Конституційний суд України вважає, що держава зобов’язана здійснювати контроль за діяльністю громадських об’єднань з метою забезпечення дотримання ними та їх членами відповідних норм законодавства України, проте такий контроль не повинен бути надмірним і перешкоджати законній діяльності цих об’єднань та реалізації громадянами їх конституційного права (стаття 36 Конституції України). Ступінь втручання держави у функціонування інститутів громадянського суспільства має переслідувати легітимну мету, бути пропорційним та враховувати баланс приватних та публічних інтересів», – йдеться в тексті рішення.

У рішенні також вказано, що покладення на антикорупційних активістів обов’язку подання декларацій «не забезпечило справедливого балансу між інтересами осіб, які здійснюють у такий спосіб своє право на свободу громадської діяльності, й інтересами національної безпеки та громадського порядку, потребами захисту прав і свобод інших людей».

Рішення Конституційного суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржене, йдеться в тексті документа.

6 червня Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Конституційний суд України визнав неконституційним обов’язкове електронне декларування майна громадських активістів.

13 червня 2018 року прес-служба Уповноваженого Верховної Ради з прав людини повідомила, що омбудсмен Людмила Денісова направила до Конституційного суду подання щодо визнання неконституційним електронного декларування для громадських активістів. Пізніше у липні минулого року таке ж подання до КСУ передали 65 народних депутатів.

Наявність норми про електронне декларування для громадських активістів неодноразово критикували в Європейському союзі і закликали владу України дотриматися обіцянки і скасувати зобов’язання для антикорупційних активістів подавати е-декларації. А США назвали цей закон «каральним».

Українська влада обіцяла змінити норму про обов’язок подавати е-декларації, проте так цього і не зробила.