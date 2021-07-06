Суд в окупованому Криму залишив у силі штрафи для матерів фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» – адвокат

Підконтрольний Росії Верховний суд окупованого Криму відмовив в апеляційній скарзі матерям політв’язнів Арсена Абхаїрова та Рустема Емірусеїнова – Зеліхе та Зуре, яких раніше оштрафували за участь в одиночних пікетах. Про це повідомляє 6 липня громадське об'єднання «Кримська солідарність».

За інформацією активістів, постанова була винесена без наради колегії суддів.

«Рішення прочитав головуючий суддя з листа, надрукованого ще до початку судового розгляду. Суддя Верховного суду Криму Володимир Агін не звертав увагу на доводи захисту, також скасувавши клопотання про виклик перекладача, яке назвав «необґрунтованим затягуванням судового процесу», – мовиться у повідомленні об’єднання.

Також, за словами адвоката Айдера Сулейманова, суддя відмовив пресі у фото-та відеофіксації засідання, незважаючи на те, що процес був відкритим.

Адвокат зазначив, що захист наполягав, що пікети жінок проходили в різних місцях – це підтверджують скріншоти з їхніх сторінок у соцмережах, які суперечать написаному в протоколах затримання. Також обвинуваченням не був встановлений організатор, додав Сулейманов.

«Не можна притягнути людину до несанкціонованої участі у заході, якщо відсутній її організатор», – зазначив він.

Захист планує оскаржити рішення судів обох інстанцій у Європейському суді з прав людини.

Підконтрольний Москві Красногвардійський районний суд визнав мати фігуранта червоногвардійського «справи Хізб ут-Тахрір» Арсена Абхаїрова – Зеліху Абхаїрову – винною у «порушенні встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування» (частина 5 статті 20.2 КоАП Росії) і призначив їй штраф у розмірі 10 000 рублів (близько 3 700 гривень).

31 жовтня 2020 року мати фігуранта червоногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір» Зеліха Абхаїрова вийшла з одиночним пікетом проти переслідування свого сина Арсена.

Південний окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону 3 листопада має намір винести вирок фігурантам червоногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір» Рустему Емірусеїнову, Арсену Абхаїрову та Ескендеру Абдулганієву. Російський прокурор попросив суд визнати кримських татар винними і призначити покарання у вигляді позбавлення волі в колонії посиленого режиму на терміни: Емірусеїнову – 18 років з обмеженням на 1,5 року нагляду, Абхаїрову – 15 років, Абдулганієву – 16 років.

У лютому 2019 року у будинках кримських татар у селищі Октябрське Красногвардійського району Криму російські силовики провели обшуки. Пізніше в управління ФСБ Росії в Сімферополі відвезли Абдулганієва, Абхаїрова та Емірусеїнова.

ФСБ Росії стверджує, що затримані жителі Красногвардійського району причетні до діяльності забороненої в Росії організації «Хізб ут-Тахрір».

Кримські «справи Хізб ут-Тахрір» Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку об’єднань, названих «терористичними». Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.