Фігурантів бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» етапували з Криму у Росію – правозахисники

Двох фігурантів бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Аліма Суф’янова та Сейрана Хайредінова етапували з кримського СІЗО до російського Ростова-на-Дону. Про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність» з посиланням на адвоката затриманих Лілю Гемеджі.

«Згідно з міжнародним законодавством, це порушує 49 статтю IV Женевської конвенції, яка забороняє під будь-яким приводом депортацію жителів окупованої території. Порушенням є в цілому практика етапування жителів Криму до Росії, що стосується і ув’язнених», – сказала Гемеджі.

Раніше підконтрольний Росії Верховний суд Криму ухвалив рішення залишити під вартою Суф’янова та Хайредінова.

7 липня 2020 року під час масових обшуків у Криму були затримані семеро осіб. Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя обрав запобіжний захід для шістьох затриманих у вигляді утримання під вартою. Ісмет Ібрагімов, Зекір’я Муратов, Вадим Бектеміров, Еміль Зіядінов, Алім Суф’янов, Сейран Хайредінов були заарештовані в залі суду і поміщені в слідчий ізолятор Сімферополя. Олександр Сизиков, який має інвалідність І групи по зору, відправлений під домашній арешт. Всіх затриманих звинуватили у причетності до релігійної організації «Хізб ут-Тахрір», діяльність якої законна в Україні, однак заборонена російським законодавством.