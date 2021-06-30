Сімферопольська «справа Хізб ут-Тахрір»: суд не дозволив Муедінову повністю дослідити матеріали справи

У Росії Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону відхилив клопотання одного з фігурантів сімферопольського «справи Хізб-ут-Тахрір» Яшара Муедінова про ознайомлення з матеріалами кримінальної справи в повному обсязі. Про це 30 червня в своєму Фейсбуці повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.

За її словами, Муедінов зміг ознайомитися менше ніж із третиною відповідних матеріалів.

Денисова повідомила, що засідання суду, яке пройшло 29 червня, відбулося за відсутності адвокатів, які через хворобу не змогли взяти в ньому участь. Суд допитав «секретного свідка» відеозв’язком із Кримським гарнізонним військовим судом.

Читайте також: Двом фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» продовжено арешт в окупованому Криму – адвокат

Уповноважена з прав людини також зазначила, що під час допиту головуючий суддя, всупереч вимогам процесуального законодавства Росії, коригував питання, які прокуратура ставила свідкові.

27 березня 2019 року російські силовики провели в окупованому Криму обшуки у будинках кримськотатарських активістів, зокрема активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». Всього було затримано 24 активісти за звинуваченням в участі у забороненій в Росії і окупованому Криму організації «Хізб ут-Тахрір».