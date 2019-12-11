Суд в окупованому Криму залишив під вартою двох фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір»

Підконтрольний Росії Верховний суд в окупованому Криму відхилив апеляційні скарги адвокатів двох фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Ризи Ізетова та Аліма Карімова. Про це повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Таким чином, Ізетов та Карімов перебуватимуть у СІЗО до 15 лютого 2020 року.

Засідання проходило в закритому режимі, родичів фігурантів також не пустили до зали суду.

«Яких-небудь заяв від фігурантів не було, суд залишив постанову Київського районного суду в силі. Суд пройшов в закритому режимі, ніякої мотивації не було – такої, щоб можна було об’єктивно зрозуміти, з яких причин суд пройшов в закритому режимі», – розповів адвокат Ізетова та Карімова.

27 березня в анексованому Криму російські силовики влаштували обшуки в будинках кримськотатарських активістів і затримали понад 20 людей, включно з тими, хто прийшов підтримати кримських татар, у чиїх домівках влаштували обшуки. Тих, що знімали обшуки, зарештували на 5 діб та оштрафували. До 15 травня ж заарештували затриманих за підозрою у буцімто причетності до забороненої на території Росії і в анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».