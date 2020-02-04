Фігурантів алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір» на добу залишили без їжі – адвокат

Двох фігурантів алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір» не забезпечили харчуванням на час участі в судовому засіданні 3 лютого. Про це кореспонденту проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії розповів адвокат Айдер Азаматов.

«Двоє фігурантів справи Кантемир і Халілов не були забезпечені сухпайком на час участі в судовому засіданні, враховуючи, що їх вивезли з СІЗО в 7 ранку – до сніданку, і потрапили вони в СІЗО після вечері, то вони були голодними близько доби, тобто їх позбавили права обіду і вечері», – сказав Азаматов.

За словами адвоката, суд виніс окрему ухвалу щодо СІЗО. При цьому відмовив у всіх клопотаннях захисту крім одного-відносно сухого пайка.

«Суд виніс ухвалу про направлення для проведення перевірки, пов’язаної з використанням фінансових коштів для забезпечення харчуванням осіб, які утримуються в СІЗО, і для відповідного притягнення винних осіб в ненаданні сухого пайка. Це визначення буде направлено до контролюючих органів», – пояснив адвокат.

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя 3 лютого 2020 року продовжив арешт фігурантів алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір» до 5 травня 2020 року.

У вересні повідомлялося, що фігуранти алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір» Руслан Месут, Ленур Халілов, Руслан Нагаєв, Ельдар Кантіміров і Асан Янік проходять судово-психіатричну експертизу. Кримчан затримали російські силовики після обшуків 10 червня 2019 року.

ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи провели в рамках кримінальної справи про «організацію або участь в діяльності терористичної організації» і стосуються релігійної організації «Хізб ут-Тахрір», яка заборонена в Росії і в анексованому нею Криму.