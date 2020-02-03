У фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» проблеми з нирками та сильний головний біль – Денісова

Здоров’я одного з фігурантів другої алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір» Ельдара Кантімірова погіршилося, повідомляє Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Вона також нагадала, що Росія порушує права українських політв’язнів.

«В Ельдара Кантімірова, який утримується у «Федерально-казенній установі Слідчому ізоляторі 1 Управління Федеральної служби виконання покарань по республіці Крим та місту Севастополю», на фоні хронічного гастриту та холіциститу почалися проблеми з нирками та скарги на сильний головний біль», – йдеться в повідомленні пресслужби української омбудсменки на Фейсбуці.

За словами Денісової, Кантімірова утримують в незадовільних санітарно-побутових усовах, на нього постійно психологічно тиснуть співробітники правоохоронних органів України.

«Громадянам України не надається необхідна медична допомога, що суперечить гарантованим нормам статті 2 Конвенції про захист прав людини та основних свобод і пунктам 10, 22 мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими від 30.08.1955, схвалених Економічною та Соціальною радою ООН», – йдеться в повідомленні.

Денісова закликала уповноважену з прав людини в Росії Тетяну Москалькову забезпечити громадянам України належні умови утримання та надати кваліфіковану медичну допомогу згідно з міжнародними стандартами. Також українська омбудсменка звернулася до міжнародної спільноти, представників дипломатичного корпусу та правозахисних організацій з проханням спрямувати зусилля на те, щоб змусити Росію дотримуватися прав незаконно утримуваних громадян України.

3 лютого підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя подовжив арешт фігурантам алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір»: Ельдару Кантімірову, Руслану Нагаєву, Руслану Месутову і Ленуру Халілову.

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Після обшуків 10 червня 2019 року в будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах затримали вісьмох чоловіків, це Руслан Нагаєв, Ельдар Кантіміров, Руслан Месут, Ленур Халілов, Риза Омеров, Енвер Омеров, Айдер Джеппаров і Ескендер Сулейманов.

ФСБ Росії заявила, що слідчі дії прровели у рамках кримінальної справи за статтею про організацію або участь у діяльності терористичної організації, і стосуються релігійної організації «Хізб ут-Тахрір».

Українські правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження через проведення російськими силовиками обшуків в анексованому Криму.

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії і на території анексованого нею Криму організацією «Хізб ут-Тахрір».