У Криму подовжили арешт фігурантам алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір» – адвокат

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя подовжив арешт фігурантам алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір», повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на адвоката Айдера Азаматова.

Відтак Ельдар Кантіміров, Руслан Нагаєв, Руслан Месутов і Ленур Халілов залишаться в слідчому ізоляторі до 5 травня 2020 року.

«Засідання проходило у відкритому режимі, розглядали всіх чотирьох рахом. Я заявляв клопотання, щоб дружина Ельдара Кантімірова була в процесі захисником, але суд це клопотання відхилив. Ми також заявляли заперечення на клопотання слідчого про подовження запобіжного заходу. Клопотали про обрання запобіжного заходу, не по’язаного з утриманням у СІЗО. Однак суд наші клопотання та заперечення, пов’язані подовженням запобіжного заоду, відхилив. Підтримав клопотання слідчого про подовження запобіжного заходу і залишив фігурантів у СІЗО до 5 травня 2020 року», – розповів адвокат Айдер Азаматов.

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Підконтрольний Росії Київський районний суд 31 жовтня подовжив арешт до 5 лютого 2020 року фігурантам алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір» Ленуру Халілову, Руслану Нагаєву, Руслану Месутову та Ельдару Кантімірову.

31 січня цей же суд подовжив арешт фігурантові другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Ескендеру Сулейманову.

ФСБ России заявила, что следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела по ст. 205.5 (организация или участие в деятельности террористической организации) и касаются религиозной организации «Хизб ут-Тахрир».

Після обшуків 10 червня 2019 року в будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах затримали вісьмох чоловіків, це Руслан Нагаєв, Ельдар Кантіміров, Руслан Месут, Ленур Халілов, Риза Омеров, Енвер Омеров, Айдер Джеппаров і Ескендер Сулейманов.

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ФСБ Росії заявила, що слідчі дії прровели у рамках кримінальної справи за статтею про організацію або участь у діяльності терористичної організації, і стосуються релігійної організації «Хізб ут-Тахрір».

Українські правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження через проведення російськими силовиками обшуків в анексованому Криму.

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії і на території анексованого нею Криму організацією «Хізб ут-Тахрір».