Глава УГКЦ планує говорити з Папою Римським про патріархат – ЗМІ

Глава Української греко-католицької церкви верховний єпископ Києво-Галицький, митрополит Київський Святослав (Шевчук) розповів в інтерв’ю виданню RISU про намір обговорити з Папою Римським Франциском статусу патріархату.

За словами владики, спосіб існування УГКЦ вже фактично відповідає способу існування патріарших структур.

«Очевидно, що ми є в сопричасті з Апостольською Столицею, але центр глобальної єдності нашої Церкви відбувається через Предстоятеля. Тому наші єпископи з усього світу відповідають не лише за свою єпархію, але за всю нашу Церкву в усьому світі. Тобто, коли потрібно обрати нового єпископа для Австралії, то наші єпископи з усього світу шукають найкращого кандидата і голосують за цей вибір. Тож це є спосіб існування як патріаршої Церкви», – зазначив він.

Окрім того, за словами Святослава, миро для всієї УГКЦ освячуєься в Києві.

«Тому ми кажемо, що патріархат будується, бо він не дається, а його визнають. З нашого боку ми робимо все для того, щоб функціонувати як патріарша Церква. А питання визнання (не створення чи проголошення) – це є питання, яке належить до рішення Вселенського Архиєрея, і ми поважаємо свободу його рішення», – наголосив він.

Раніше стало відомо, що Папа Римський Франциск запросив на 5-6 липня 2019 року до Рима главу Української греко-католицької церкви блаженнішого Святослава (Шевчука), членів постійного синоду та митрополитів УГКЦ, щоб провести спільну робочу зустріч разом з ним та Ватиканською курією «у складній та делікатній ситуації, в якій перебуває Україна».