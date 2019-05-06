Зеленський зустрівся з главою УГКЦ

Обраний президент України Володимир Зеленський 6 травня у резиденції Блаженнішого Святослава при Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві провів зустріч із главою Української греко-католицької церкви, повідомляє інформаційний ресурс релігійної організації.

«Глава УГКЦ привітав пана Володимира з обранням на президентське служіння, а також виявом до нього великої довіри українського народу. Архиєрей запевнив його у відкритості УГКЦ до співпраці на партнерських засадах для добра українського народу та нашої держави», – ідеться в повідомленні.

«Володимир Зеленський подякував архієрею за те служіння, яке здійснює УГКЦ на окупованих територіях Донбасу та в анексованому Криму, зберігаючи таким чином зв'язок із цими громадянами України та надаючи їм належну опіку», – також вказує церква в повідомленні про зустріч.

Раніше 6 травня обраний президент мав розмову з членами Ради рабинів України, а перед тим – із головами православних церков України та лідерами українських мусульман.