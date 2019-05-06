«Бути євреєм і патріотом України» – українські рабини зустрілися із Зеленським

Обраний президент України Володимир Зеленський продовжив серію зустрічей із лідерами релігійних громад країни, 6 травня його привітали з перемогою на виборах представники Ради рабинів України.

«Учасники задекларували свою підтримку всіх мирних ініціатив новообраного президента», – відзначає «Команда Зеленського» в мережі Facebook.

«Я провів зустрічі з представниками різних релігій і культур. І сьогодні звертаюся до вас із проханням підтримати нашу ідею розбудови діалогу з мешканцями тимчасово окупованих територій на сході України та Криму. Ми вважаємо за необхідне не втрачати зв’язок із цими людьми, бо всі вони – українці, наші співгромадяни», – заявив Зеленський.

«Наразі в Україні проживає не менш як півмільйона євреїв, для яких Україна –– рідна земля, яку ми любимо. І мріємо про те, щоб життя в Україні було гідним і щасливим для всіх людей. Немає жодних суперечностей у тому, щоб бути євреєм і бути справжнім патріотом України», – зазначив головний рабин Дніпра і Дніпропетровської області Шмуель Камінецький.

На зустрічі, серед іншого, йшлося про боротьбу з антисемітизмом. «Учасники відзначили, що в Україні сьогодні ця проблема не є такою гострою, як в інших країнах світу. Щороку в Україну приїжджає понад 800 тисяч паломників, тут поховані 150 єврейських праведників», – ідеться в повідомленні про розмову.

Наприкінці зустрічі гості подарували Володимиру Зеленському ексклюзивне видання Тори.

Раніше обраний президент України зустрівся з лідерами українських православних церков та представниками українських мусульман.