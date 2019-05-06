Діалог із Кримом і Донбасом: для чого Володимир Зеленський зустрічався з муфтіями

Обраний президент України Володимир Зеленський 2 травня зустрівся з муфтіями і мусульманськими релігійними діячами. На цій зустрічі політик запевнив, що його стратегія ‒ об’єднати країну, а для цього, на його думку, потрібно почати конструктивний діалог з усіма громадянами України, зокрема на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу.

Муфтій Духовного управління мусульман України Саїд Ісмагілов зазначає, що сьогодні залишається незрозумілим, які кроки робитиме Володимир Зеленський щодо релігійних організацій.

«Напередодні Володимир Зеленський зустрічався з лідерами православних церков, і, звичайно ж, у мене виникло запитання, чи хоче він зустрітися з мусульманськими муфтіями. Про це я написав у Facebook-у, і буквально через годину мені зателефонувала помічниця зі штабу Зеленського й сказала, що у них якраз була така ідея, а до того ж вони побачили мою публікацію. Буквально наступного дня відбулася зустріч. Дуже мало інформації про те, які кроки робитиме новий президент, а мене як муфтія хвилює питання державно-церковних відносин. Він дистанціюватиметься від релігійних організацій, він буде в контакті з ними чи спробує впливати на їхнє життя? Які у нього є ідеї щодо Криму й Донбасу, де живе найбільше мусульман України?» – каже голова ДУМУ.

Саїд Ісмагілов розповідає, про що говорив Володимир Зеленський на зустрічі: «Він намагався зрозуміти, якими проблемами живуть мусульмани. Було три муфтії на зустрічі, кожен висловився про свої побажання і потреби. Після цього Володимир Зеленський дуже коротко закликав нас до трьох моментів. По-перше, він дуже хоче покласти край конфліктам усередині українського суспільства, які були породжені виборами, ‒ воно має жити далі й консолідуватися. По-друге, Володимира Зеленського дуже хвилюють інвестиції в українську економіку, зокрема з мусульманських країн. Він попросив, щоб муфтії підтримали його, і сказав, що готовий взяти на себе гарантії збереження і безпеки іноземних інвестицій. Нарешті, він торкнувся питання міжрелігійного миру й висловив надію, що триватиме міжрелігійний і міжконфесійний діалог, що різні церкви й духовні управління не вступатимуть у конфлікти».

Тим часом заступник муфтія російського Духовного управління мусульман Криму Айдер Ісмаїлов у коментарі для російського агентства «РИА Новости» різко висловився про бажання Володимира Зеленського налагодити діалог із місцевими мусульманами.

«Так звані духовні лідери мусульман України упродовж п’яти років не скупилися на образи на адресу кримських мусульман і Духовного управління мусульман Криму, тому охочим налагодити конструктивний діалог треба почати з вибачень перед мусульманами Криму та кримськотатарським народом зокрема», – заявив російський муфтій у Криму.

Саїд Ісмагілов категорично не згодний із самою постановкою питання про вибачення.

Якщо вони думають, що ми не знаємо, що вони сприяють репресіям проти власного народу на окупованій території, вони помиляються

«Я можу про себе говорити: я щодня вболівав, цікавився тими проблемами, в яких опинилися мусульмани в окупованому Криму. Ми всіляко намагалися підтримувати інформаційно, фінансово репресованих мусульман, бо була величезна кількість обшуків за цей час. Внаслідок політичних репресій багато дітей залишилося без батьків, яким дали реальні терміни. Обшуки в мечетях, в медресе, підкидання забороненої в Росії літератури в навчальні заклади, в результаті чого їх закривали. Ми не мовчимо щодо кожного факту обшуків і арештів, зокрема й ініційованих Духовним управлінням мусульман Криму. Якщо вони думають, що ми не знаємо, що вони сприяють репресіям проти власного народу на окупованій території, вони помиляються. Так що у нас немає жодної провини чи сорому перед нашими одновірцями в Криму», – наголошує голова ДУМУ.

Муфтій Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим Айдер Рустемов розмірковує про те, який саме вигляд може мати налагодження спілкування між українцями, про яке говорив Володимир Зеленський.

«Наскільки я зрозумів нашого президента, йдеться про послання ‒ це відеоролик, який він має намір зняти. Він наголосив на важливості спілкування між нами, українцями ‒ не деструктивного спілкування, а саме конструктивного. Володимир Зеленський запропонував узяти участь у тому, щоб налагодити таке спілкування. Як воно буде з практичної точки зору, ми побачимо далі. А російська пропаганда все одно не зупиниться. Зрозуміло, що так звані духовні лідери продовжать свою роботу ‒ вони є частиною цієї пропаганди, і я думаю, що далеко не з власної доброї волі. Але зараз мова не про них ‒ ідеться про нас, щоб налагодити спілкування між громадянами України, звичайними людьми, які там живуть, і тими, хто на материку», – каже він.

Український релігієзнавець Руслан Халіков зазначає, що головне для обраного президента України ‒ системна робота з представниками різних конфесій після інавгурації.

«Сама собою ця зустріч говорить про те, що він відкритий і готовий спілкуватися, але тут ще питання, наскільки він буде готовий до системної роботи. Тобто зустрітися один раз добре, і це, напевно, було обов’язковим ‒ поспілкуватися з лідерами різних конфесій. Напевно, такі зустрічі ще триватимуть. Добре, що Володимир Зеленський так швидко відгукнувся на заклик, це говорить про позитивну динаміку. Далі подивимося, наскільки це буде системна робота. Але складно, напевно, вести її до вступу в усі права, до інавгурації. Подивимося, чи будуть такі зустрічі після інавгурації ‒ це може бути радник Зеленського з релігійної роботи або міністр, який опікується цими питаннями», – вважає релігієзнавець.

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