Війська РФ вночі з артилерії обстріляли Глухів на Сумщині – ОГП

Російські війська вночі зі ствольної артилерії обстріляли місто Глухів на Сумщині, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомляє у телеграмі Офіс генерального прокурора.



За даними слідства, обстріл здійснювався з території РФ.



«Внаслідок обстрілу пошкоджено дах багатоповерхівки, у трьох приватних будинках повилітали вікна, уламками посічені паркани та стіни», – йдеться у повідомленні.

За даними Сумської ОВА, вночі та зранку російських обстрілів зазнали Новослобідська, Великописарівська, Глухівська, Шалигинська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська громади. Є руйнування, а у Краснопільській громада пошкоджена лінія електропередач. Про постраждалих не повідомлялося.

Прикордоння Сумщини регулярно зазнає російських атак.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.