Україна повинна вимагати свободи навігації для своїх кораблів в Азовському морі – Годжес

Україна повинна вимагати свободи навігації для своїх кораблів в Азовському морі, щоб їх не зупиняли російські кораблі. Про це сьогодні заявив під час другого Безпекового форуму генерал у відставці армії США Бен Годжес, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Це означає, що сміливим жінкам і чоловікам із ВМС України варто бути готовими до потенційних конфліктів. Також треба збільшити кількість представників ВМС у Генштабі України. Це мусять бути люди, які розуміють, що потрібно робити і як ухвалювати рішення. Також треба чітко визначити, які національні інтереси України в Азовському морі. Це мав би оголосити президент і чітко визначитись лідери (парламентських, – ред.) фракцій», – зазначив Годжес.

Він вважає, що Росія хоче заблокувати експортування з Маріуполя і Бердянська.

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«На це і спрямовані зусилля Росії. Якби Росія готувала будь яку інвазію чи захоплення, то це б виглядало так, як операція є проти України в Азовському морі, тобто це б була різна підготовка, розвідувальні операції, залякування, дії, які б зробили складнішим розуміння того, що насправді відбувається. Саме тому Україні важливо мати цю морську спроможність, яка б змогла надати відсіч, а непросто сидіти на березі і чекати. Якщо Україна не наполягатиме на захисті своєї присутності в Азовському морі, то гарантую, що Росія продовжуватиме робити те, що робить», – наголосив Бен Годжес.

Львівський безпековий форум відбувається у Львові 25-26 жовтня. Зокрема, на нього прибули понад 40 західних аналітиків, публіцистів. Цьогоріч на форумі обговорюють питання ситуації в азовському морі,мполітику щодо окупованих територій, побудову ефективної моделі армії в сучасних умовах безпеки.