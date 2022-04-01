Голова Львівської ОВА повідомив про нове газове родовище в області

У Львівській області відкрили нове газове родовище, повідомляє голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький 1 квітня.

За його словами, саме з цим були пов’язані звуки, схожі на вибухи, які місцеві жителі чули вночі проти п’ятниці.

«Сьогодні вже можу сказати: це звуки, під які російський газ піде за курсом їхнього корабля. Офіційно: на Львівщині відкрили нове газове родовище!» – заявив він.

Козицький додав, що надалі планується нарощувати видобуток газу.

Національна енергетична компанія «Нафтогаз» та профільна компанія «Укргазвидобування», яка входить до її структури, наразі не коментували публічно відкриття нового родовища.

Напердодні Максим Козицький повідомив, що інформація про вибухи на Львівщині, яка поширювалася соціальними мережами, не підтвердилася.