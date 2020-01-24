Голова «Оператора ГТС» розповів про деталі віртуального реверсу газу з Польщі

Закінчення старої угоди про транзит газу з Росією дозволило «Оператору газотранспортної системи України» укладати прямі угоди з операторами ГТС сусідніх країни Євросоюзу, повідомив голова українського оператора Сергій Макогон 24 січня.

За словами Макогона, вже почалося постачання газу з Польщі шляхом так званого віртуального реверсу через газовимірювальну станцію Дроздовичі.

«Скажімо, якщо є заявка на транзит газу з Російської Федерації в Польщу в обсязі 9 мільйонів метрів кубічних на добу, і в цю ж добу є заявка на імпорт газу з Польщі в обсязі 2 мільйонів метрів кубічних, то фактично транспортується через кордон лише 7 мільйонів метрів кубічних (9 мінус 2)», – пояснює Макогон.

За його словами, раніше через умови контракту газ доводилося фізично вивозити до Польщі, потім повертати назад через пункт Германовичі, що призводило до витрат на транспортування.

Макогон звернув увагу на те, що імпорт палива з Польщі включає також і імпорт з тамтешнього терміналу зрідженого газу. За його даними, наразі віртуальний імпорт з Польщі становить 5,5 мільйонів метрів кубічних за добу, транзит до цієї країни – 9,1 мільйонів. Тобто фізично до Польщі потрапляє тільки 3,6 мільйонів метрів кубічних.

«Хочу зазначити, що раніше влітку максимальна технічна можливість імпорту в Україну з Польщі була тільки 4,3 мільйони на добу. Тобто тепер більше вже таких обмежень немає», – пояснює він.

В пресслужбі «Оператора ГТС» Радіо Свобода уточнили, що віртуальний реверс почав працювати ще 16 січня із незначними обсягами газу, які наростали і до 24 січня сягнули 5,5 мільйонів кубічних метрів на день. Відтак технічні можливості операторів зростають, а фактичні обсяги реверсу будуть залежати від заявок.

Читайте також: «Путін особисто обговорював ставки транзиту та юридичні деталі газової угоди». Велике інтерв’ю з Юрієм Вітренком​

Голова «Оператора ГТС» очікує також відкриття віртуального реверсу зі Словаччини та Угорщини найближчим часом. Він не уточнив, чи почався процес віртуального реверсу фактично 24 січня, чи раніше.

30 грудня 2019 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і російський газовий монополіст «Газпром» підписали контракт про транзит російського газу до Європи з використанням української газотранспортної системи за правилами Європейського союзу на п’ятирічний термін із можливістю продовження. Термін раніше чинного контракту 2009 року на транзит, як і контракту на постачання російського газу до України, збіг вранці 1 січня 2020 року. Підписанню цього контракту передувало укладення між сторонами мирової угоди – договору про врегулювання претензій.