Голову ВККС облили зеленкою – ЗМІ

Невідомі напали на голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергія Козьякова в Києві і облили його зеленкою, повідомляє профільне видання «Судово-юридична газета».

За даними ЗМІ, один із нападників плеснув барвником в обличчя правникові, інший – облив йому одяг. Це сталося, коли Козьяков виходив із готелю, де проходив Сьомий судовий форум, уточнюють журналісти.

Речниця Вищої кваліфікаційної комісії суддів Світлана Максимова в коментарі Радіо Свобода сказала, що поки не може підтвердити інформацію про напад, адже ще не зв’язувалася з головою ВККС.

«Ми ще з ним не спілкувались, він до комісії ще не доїхав. Зв’язку з ним зараз немає», – зізналася вона.

Сьомий судовий форум 15 і 16 листопада триває у Києві. Його організовує Асоціація правникві України спільно з Радою Європи. За даними ВККС, представники комісії на форумі обговорювали процедури, які виконує комісія в рамках судової реформи.

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