Хомчак розповів про плани звести чисельність військових частин «до оптимальної кількості»

Кількість військових частин Збройних сил України наразі не будуть скорочувати, однак їхню чисельність планують «звести до оптимальної кількості», повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак. Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

Таким чином Хомчак відповів на питання про некомплект військових частин разом зі збільшенням їхньої кількості протягом останніх років.

«Я вже віддав відповідні вказівки, працюють відповідні структури для того, щоб привести чисельність, штати військових частин до оптимальної кількості, яка повинна бути. Звичайно, не знижуючи боєздатність, не знижуючи готовність до відповіді на ті загрози і виклики, які стоять перед державою», – сказав начальник Генштабу.

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Водночас він зазначив, що про скорочення кількості військових частин наразі не йдеться.

«Я підняв проблему, поставив завдання вивчити її, доповісти мені пропозиції, яктреба зробити. Чи це за рахунок того, щоб штат військової частини уніфікувати, зробити більш оптимальним. Сьогодні не стоїть такого, що я сказав: скоротити військові частини. Якщо їх розгортали, значить, це було викликано якимись розрахунками. тому зараз це питання обґрунтовується, вивчається. Це йде процес», – стверджує він.

Коментуючи проблему звільнення військових з армії, Хомчак висловив думку, що проблема полягає в особистих стосунках між підлеглими та командирами, зокрема – в браку довіри.

«Солдат бачить проблему чи порушення і йде не до свого командира, щоб сказати, що є проблема чи порушення, яке треба припинити чи вирішення, а починає дзвонити волонтеру і телефонувати ще комусь, щоб зайти нагору і згори це питання вирішили. Це не всюди, але є такі випадки, і я так розумію, що це нездорові стосунки там, у колективі», – каже командувач.

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За словами Хомчака, для вирішення проблеми він вже збирав командирів із морально-психологічного забезпечення.

«Я планую, що ми підкоригуємо цю ситуацію і вибудуємо такі стосунки в Збройних силах, де командир буде хотіти знати проблеми своїх підлеглих, хотіти їх виправити», – розповідає начальник Генштабу.

На проблему некомплекту окремих бригад ЗСУ, який сягає 30-40%, звертав увагу зокрема директор Центру досліджень армії Валентин Бадрак в інтерв’ю Радіо Свобода в грудні минулого року.

21 травня президент України Володимир Зеленський звільнив із посади начальника Генштабу, головнокомандувача Збройних сил України Віктора Муженка і призначив замість нього Руслана Хомчака.

До цього часу він обіймав посаду головного інспектора Міністерства оборони. Хомчак командував силами АТО і зокрема Міноборони в районі Іловайськавлітку 2014 року.