Хомчак про вихід з Іловайська: не знаю, чому рішення нагорі приймалося так довго

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак, який командував силами Антитерористичної операції в районі Іловайська влітку 2014 року, не знає, чому рішення про виведення військ із Іловайського котла не було ухвалене одразу. Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

Згадуючи події серпня 2014 року, Хомчак сказав, що 25 серпня українські військові в місті вже були оточені.

«Чому рішення (про вихід з оточення – ред.) ухвалювалося нагорі так довго, я не знаю. Я, коли в мене вже була ситуація така, коли немає продовольства, коли немає води, елементарного, коли поранених нема можливості вивезти… Першу допомогу надаємо, але їм потрібна більш кваліфікована допомога, і люди вже гинуть від того, що ми безсилі їм чимось допомогти, коли вже в деяких, скажімо, військовослужбовців з’являється панічний настрій, коли ми розуміємо, що або буде братська могила, або треба ризикувати і приймати якісь рішення – тоді я вже прийняв рішення, і ми пішли», – згадує начальник Генерального штабу.

Він відмовився коментувати самі обставини виходу з оточення, заявивши, що чекає на фінальні результати розслідування. За словами військового, він не намагався з’ясувати причини зволікання з наказом про вихід.

«Я не питаюся ніяких рішень, є кримінальна справа, хай пояснюють тим органам, яким повинні пояснювати. Я ж не слідчий, я так само проходжу по кримінальній справі. Я ж живий лишився. Сьогодні питань немає тільки до тих, хто не живий. А всі, хто лишилися живі – до всіх є питання, всім їх ставлять, всіх опитують. Звичайно, я вам скажу, що якби не зайшла Росія... Чому зайшли війська Росії? Тому що, значить, не все виходило в їхніх підрозділів спеціального призначення, які з того боку з нами воювали під виглядом, як ми їх називали, ополчення чи ще щось», – каже Хомчак.

21 травня президент України Володимир Зеленський звільнив із посади начальника Генштабу, головнокомандувача Збройних сил України Віктора Муженка і призначив замість нього Руслана Хомчака.

До цього часу він обіймав посаду головного інспектора Міністерства оборони. Хомчак командував силами АТО і зокрема Міноборони в районі Іловайська влітку 2014 року.

Наприкінці серпня 2014 року українські військові потрапили в оточення під Іловайськом на Донеччині. Військові регулярних частин Збройних сил Росії, що вторглися до України під прикриттям підтримуваних ними сепаратистів, обстріляли коридор, яким, за домовленістю, мали виходити українські силовики. За офіційними даними, тоді загинули 366 українських військових і правоохоронців, 429 були поранені, 128 потрапили в полон, 158 вважають зниклими безвісти.