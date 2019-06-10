Після обстрілів у Новолуганському до Дніпра доправили 10 поранених військових

Після обстрілів у Новолуганському Донецької області до Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова в Дніпрі доправили 10 поранених військових. Про це у понеділок Радіо Свобода повідомив головний лікар лікарні Сергій Риженко.

За його даними, поранені надійшли 7 червня санітарною авіацією. Найважчих поранених прооперували на вихідних.

За словами лікаря, двоє з десяти бійців зараз у тяжкому сані. В одного пробита легеня, у другого – численні осколкові поранення.

Читайте також: Військові в зоні ООС мають повне право вести вогонь у відповідь за своїм рішенням – штаб​

Решта бійців у стані середньої тяжкості, вони отримали мінно-вибухові поранення та контузії. У понеділок п’ятеро з них поїдуть на похорон бойового товариша Дмитра Пругла з Полтави, загиблого під Новолуганським 7 червня.

7 червня після опівночі бойовики відкрили артилерійський вогонь по позиціях підрозділів Національної гвардії в районі Новолуганське.

Внаслідок цього обстрілу загинули двоє військовослужбовців, 11 бійців отримали бойові травми і поранення різної тяжкості.