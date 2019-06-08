Військові в зоні ООС мають повне право вести вогонь у відповідь за своїм рішенням – штаб

Командування операції Об'єднаних сил спростовує поширену інформацію про заборону підрозділам ООС вести вогонь на попередження в разі виникнення загрози життю особового складу і цивільного населення.

«Повідомляємо українському суспільству, що трагічні події нічного бою 7 червня стали приводом для брудних спекуляцій і необґрунтованих звинувачень командування об'єднаних сил в нібито забороні підрозділам ООС вести вогонь на попередження, що не відповідає дійсності», – йдеться в повідомленні на сторінці штабу в Фейсбук у суботу вранці.

Командування ООС, «з усією повнотою відповідальності, заявляє, що командири підрозділів об'єднаних сил мають і постійно використовують право застосовувати зброю по противнику за своїм рішенням у разі виникнення загрози життю особового складу і цивільного населення, а також виникнення загрози втрати нашої території».

У повідомленні зазначено, що зброя застосовується правильно, виходячи з характеру і ступеня загрози.

«Наголошуємо, що вогонь російських окупантів ніколи не залишається безкарним», – додали в штабі.

Військові також нагадали, що 7 червня після опівночі бойовики відкрили артилерійський вогонь по позиціях підрозділів Національної гвардії в районі Новолуганське.

Внаслідок цього обстрілу загинули 2 військовослужбовців і 11 бійців отримали бойові травми і поранення різної тяжкості.

«Ми маємо неспростовні докази застосування противником артилерії 122-мм, забороненої мінськими домовленостями. За всіма ознаками дій противника, це була заздалегідь спланована операція», – сказано в повідомленні.

«Батарея бойовиків у складі 4-х САУ 2С1 «Гвоздика» вийшла на заздалегідь підготовлені позиції поблизу житлових будинків. Протягом 5 хвилин було випущено близько 30 снарядів по українських позиціях і одразу після закінчення вогню батарея перемістилася в житлову зону Горлівки», – інформують військові.

«Вогнева позиція ворожої батареї була зафіксована за допомогою технічних засобів артилерійської розвідки ООС одразу з першими пострілами», – додають вони, зазначаючи, що противник застосував й інші вогневі засоби, які були виявлені і подавлені.

«З метою припинення вогню противника, об'єднаними силами був відкритий вогонь з мінометів і інших вогневих засобів у виявлені і планові цілі. До 3.50 всі ворожі цілі були знищені або змушені припинити вогневу діяльність, що свідчить про постійну готовність і здатність об'єднаних сил чинити гідну і своєчасну відсіч ворогу. Отже, сили і засоби ООС знаходяться в повній бойовій готовності і дають негайну відсіч агресору», – резюмували в штабі ООС.

5 червня голова української делегації на переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма запропонував прописати в домовленостях щодо тиші на Донбасі заборону на вогонь у відповідь та заборону на обстріл громадських об’єктів – шкіл, дитячих садків. Наступного дня після критики тези «не стріляти у відповідь» Кучма уточнив, що українські військові мають відкривати вогонь у відповідь, але якщо бойові дії відбуваються поза територією населених пунктів.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей. Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.