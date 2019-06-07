Представник полку «Азов»: нічний обстріл на передовій – операція Росії

Прес-офіцер полку «Азов» з позивним «Нікополь», коментуючи обстріли позицій сил ООС поблизу Новолуганського Донецької області, у коментарі Радіо Свобода заявив, що характер обстрілів свідчить про те, що це спланована операція Росії.

Військовий запевняє, що підрозділи на передовій відкрили вогонь у відповідь, і планують «мститися».

«Нікополь» стверджує, що таку бойову роботу прості найманці не могли провести.

«Корегування вогню артилерії велося із безпілотника. Швидше за все, це був не цивільний безпілотник, а був саме військовий професійний безпілотник. Він працював вночі. Вогонь відкривався саме в той момент, коли це крило починало кружляти над позиціями. Вівся дуже прицільний вогонь. У звичайних шахтарів такої техніки немає. Вона не тільки коштує дорого, а й нею користуватися може лише професійний військовий», – сказав військовий.

Прес-офіцер полку «Азов» вважає, що підтримувані Росією бойовики своїми обстрілами хочуть продемонструвати недієвість Мінських домовленостей.

«Адже просто припинити стріляти – вони не можуть це зробити. Терпіти обстріли ми не збираємося», – сказав військовий у коментарі Радіо Свобода.

За його словами, під час нічного обстрілу позицій силовиків поблизу Новолуганського, що на Донеччині, прилетіли близько 40 снарядів 120-го та 122 калібрів. За даними штабу української воєнної Операції об’єднаних сил, двоє військових загинули, ще 11 отримали бойові травми та поранення різної тяжкості.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в спробі «прориву» на горлівському напрямку. Росія наразі не коментувала ситуацію.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи повідомлення про артилерійські обстріли поблизу Новолуганського, сказав, що це свідчить «про втрату Росією контролю над найманцями».

«Кричуще порушення Мінських угод – застосування артилерії – свідчить, щонайменше, про часткову втрату управління та контролю над найманцями. Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами», – йдеться в повідомленні Адміністрації президента.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.