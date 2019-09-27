Гончарук про МВФ: переговори – в активній фазі

Переговори України з Міжнародним валютним фондом перебувають в активній фазі, повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у Facebook.

«Це були два тижні насичених, важких та важливих консультацій. Заспокою одразу паніку, яка вчора розлетілась в українських ЗМІ, – переговори з міжнародними партнерами в активній фазі. Ми розпочали обговорення нової 3-річної програми підтримки в рамках механізму розширеного фінансування», – заявив Гончарук.

Він додав, що протягом кількох наступних тижнів Україна продовжуватиме переговори, щоб отримати так званий staff agreement – рекомендації ради директорів МВФ для відкриття нової програми співпраці з Україною.

Місія Міжнародного валютного фонду працювала в Києві 12-26 вересня. За результатами візиту до України керівник місії Рон ван Роден заявив, що МВФ обговорюватиме нову програму співпраці з Україною впродовж найближчих тижнів.

За його словами, економічне зростання стримує слабке бізнес-середовище, зокрема, недоліки в законодавчій системі, наскрізна корупція, а також той факт, що у великих галузях економіки домінують неефективні державні підприємства або олігархи, що стримує конкуренцію та інвестиції.

Згідно із базовим прогнозом Національного банку, за новою програмою співпраці з МВФ Україна може отримати два мільярди доларів від МВФ у 2019 році та ще по два мільярди у 2020 й 2021 роках.

21 грудня 2018 року Україна отримала перший і наразі єдиний транш за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом обсягом близько 1,4 мільярда доларів.

Востаннє місія МВФ працювала в Україні в травні 2019 року.