Гончарук заявив, що не зустрічався із Зеленським після своєї відставки

Колишній прем’єр-міністр Олексій Гончарук в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що не зустрічався з президентом Володимиром Зеленським після своєї відставки.

Водночас колишній голова уряду впевнений, що нормальні людські відносини збереглися.

«Декілька разів обмінялися повідомленнями. Не більше», – сказав Гончарук в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

Він відкинув думку, що якщо Зеленський з кимось прощається, то «відрізає всі кінці».

«Я такого не помітив. І взагалі в особистому спілкуванні Володимир Олександрович приємна, розумна, я хочу вірити, порядна людина. Я не бачу підстав для того, щоб «палити мости». Більше того, я думаю, що це набагато краще, ніж те, що у нас було до цього. Тобто тут є з чим порівнювати. Але, на жаль, останнім часом дуже багато помилок. І я це пов’язую з тим, що навколо президента часто формується хибне інформаційне поле», – вважає Гончарук.

На його думку, якщо раніше адвокатів співпраці з «тим самим МВФ» навколо Зеленського було більше, «то зараз, очевидно, їх менше».

29 серпня 2019 року Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів на чолі з Олексієм Гончаруком. Уже 4 березня його відправили у відставку.

2 травня вийшла перша частина інтерв’ю Радіо Свобода з колишнім прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком. Друга частина буде оприлюднена 3 травня. У ній читайте про спілкування з Зеленським, Шмигаля, Саакашвілі, Цушка та про особисте політичне майбутнє.