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05 Жовтень 2019, Київ 14:38
Новини | Міжнародні

Жителі Гонконгу вийшли на вуличні протести через заборону на носіння масок

Протестуючий у масці на вулицях Гонконга

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Тисячі жителів Гонконгу вийшли на незаплановані вуличні протести через проанонсовану міською адміністрацією заборону на носіння масок під час вуличних демонстрацій. Про це повідомляє ВВС.

Заборона передбачена чинним в місті з колоніальних часів законом. Його й застосував глава адміністрації міста Керрі Лам. Це сталося після загострення ситуації на вулицях мегаполісу після того, як поліцейський поранив з вогнепальної зброї 14-річного демонстранта. Він знаходиться в госпіталі у важкому стані.

Субота – останній день, коли містяни можуть приховувати свої обличчя на вулицях, зазначає кореспондент ВВС. Багато хто пішов з роботи, щоб взяти участь у протестах проти заборони, сотні демонстрантів вийшли на вулицях в масках. Вони побоюються, що влада міста ухвалить і інші обмежувальні заходи.

«Це вододіл. Це Рубікон», – цитує ВВС міського депутата Клаудію Мо. – «Я боюся, що це може бути тільки початок. Більше драконівських заборон в ім’я закону можуть чекати нас за рогом».

Протести в Гонконзі почалися в березні, демонстранти вимагали відкликати з міського парламенту законопроект, що дозволяє видавати підозрюваних в кримінальних злочинах судам континентального Китаю. До осені список вимог розширився – зараз протестувальники домагаються збереження автономії міста і відставки прокитайської міської адміністрації.

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