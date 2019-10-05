Жителі Гонконгу вийшли на вуличні протести через заборону на носіння масок

Тисячі жителів Гонконгу вийшли на незаплановані вуличні протести через проанонсовану міською адміністрацією заборону на носіння масок під час вуличних демонстрацій. Про це повідомляє ВВС.

Заборона передбачена чинним в місті з колоніальних часів законом. Його й застосував глава адміністрації міста Керрі Лам. Це сталося після загострення ситуації на вулицях мегаполісу після того, як поліцейський поранив з вогнепальної зброї 14-річного демонстранта. Він знаходиться в госпіталі у важкому стані.

Субота – останній день, коли містяни можуть приховувати свої обличчя на вулицях, зазначає кореспондент ВВС. Багато хто пішов з роботи, щоб взяти участь у протестах проти заборони, сотні демонстрантів вийшли на вулицях в масках. Вони побоюються, що влада міста ухвалить і інші обмежувальні заходи.

«Це вододіл. Це Рубікон», – цитує ВВС міського депутата Клаудію Мо. – «Я боюся, що це може бути тільки початок. Більше драконівських заборон в ім’я закону можуть чекати нас за рогом».

Протести в Гонконзі почалися в березні, демонстранти вимагали відкликати з міського парламенту законопроект, що дозволяє видавати підозрюваних в кримінальних злочинах судам континентального Китаю. До осені список вимог розширився – зараз протестувальники домагаються збереження автономії міста і відставки прокитайської міської адміністрації.