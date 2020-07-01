У Гонконгу поліція застосувала водомети проти демонстрантів, десятки людей затримали

У Гонконгу, де 1 липня набув чинності новий закон про національну безпеку, поліція затримала близько 70 учасників протестних акцій. Поліцейські застосували водомети і перцевий спрей проти тисяч демонстрантів, які вийшли на акцію з нагоди 23-ї річниці з дня, коли Велика Британія передала Китаю управління Гонконгом.

Поліція раніше розмістила на вулицях знаки, які попереджають активістів, що за новим законом вони можуть бути арештовані як прихильники сепаратизму.

Першим затриманим виявився чоловік, який тримав плакат із написом «Незалежність Гонконгу». Відтепер за такі дії загрожує тривалий тюремний термін.

Закон про нацбезпеку був ухвалений з ініціативи Китаю і викликав хвилю протестів з боку багатьох жителів Гонконгу – спеціального адміністративного району КНР, який британці повернули під управління Пекіна в 1997 році. Передбачалося, що Китай гарантує жителям території певні свободи протягом не менше, ніж півстоліття. Противники поправок у законодавство заявляють, що вони підривають ці домовленості.

1 липня активісти зібралися на акції з нагоди 23-ї річниці передачі суверенітету. Такі виступи проходять щорічно. Але цього року прокитайська влада Гонконгу масові мітинги заборонила, пославшись на карантинні заходи через епідемію коронавірусу. Не можна збиратися групою більше ніж 50 осіб.

Закон про національну безпеку передбачає покарання аж до довічного позбавлення волі за тероризм, сепаратизм, змову з іноземними силами і підрив державної влади.

Серед тих, хто засудив поправки, – правозахисні організації, Велика Британія і Сполучені Штати Америки.