У Гонконзі тисячі людей вийшли на нову демонстрацію після нічного розгону

У Гонконзі тисячі людей вийшли на нову демонстрацію, вимагаючи від влади цього спеціального адміністративного району Китаю поступок.

Ходу за демократію організував «Громадянський фронт за права людини», група, яка вже організовувала минулого року демонстрації з участю мільйонів людей.

«Ми маємо йти пліч-о-пліч і не забувати про наші первісні наміри. Ми не забудемо про всіх придушуваних і не відступимо від вимог щодо них», – сказав на демонстрації лідер руху Джиммі Шам.

Святкування «західного» Нового року в Гонконзі були менш гучні, ніж звично, через протести, які завдали важких ударів торгівлі, туризмові і секторові розваг району. Зокрема, був скасований традиційний новорічний феєрверк.

Новорічної ночі поліція знову застосовувала подразливий газ, гумові кулі й водомети проти учасників противладних протестів.

У Гонконзі вже місяцями тривають акції протесту громадян, які побоюються наступу центральної влади Китаю на автономні права району і вимагають розшити демократію в ньому.